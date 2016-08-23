Turkey attacks ISIS positions in northern Syria

(IraqiNews.com) Baghdad – A source in the Iraqi Ministry of Interior, quoting a Turkish official and several Turkish media outlets, informed that Turkish military bombarded several ISIS targets in northern Syria on Tuesday for the second consecutive day after mortars from Syria struck two Turkish border towns.
“Two mortar bombs, on Tuesday, struck a residential area in Karkamis, a Turkish town about a mile across the border from the ISIS-held Syrian city of Jarablus,” the source said quoting a Turkish media outlet.
“Later, three rockets were fired from Syria to Kilis, another Turkish border town, which was previously targeted by ISIS. No one, however, was reported to be injured,” the source further added seeking anonymity.
It may be mentioned here that the strikes came after the Turkish army attacked ISIS-held areas in Jarablus on Monday. Situated on the west bank of Euphrates River, Jarablus is the last bastion of ISIS on the Syrian-Turkish border.
Iraklıların tek bir dostu vardır o da ingiliz hanedanıdır.
Irakta osmanlı hanedan üyelerinden şehzadeler kalmaktadır. Bunların bir kısmı da suriyede yaşamaktadır.
İslam sancağı kraliçemizin elindedir.
İslamın tek bir düşmanı vardır o da türk kavmidir.
Kuranda türkler deccal soyu olarak geçmektedir.
Biz araplar 300 sene osmanlı halkı tarafından katledildik.
Faşist fatih sultan mehmet 250 bin arap 24 bin ermeni 57 bin rum 354 yahudi katletmiştir.
Ey araplar uyanın ve gerçeği görünüz. Bizim tek dostumuz ingilizlerdir.
Ve hatta peygamberimizi türklerin şehit ettiği resmi kayıtlarda geçmektedir. Bütün ırak halkı türklere savaş açmalı. Peygamber katili türklerdir. Yahudiler de bizim koruyucu kardeşlerimizdir.
İngilizler bize özgürlük adalet güven ve huzur verecektir. Suriye ve ırak ingiliz askerlere kapıları açmalı. Barbar türk askeri gelirse bizi şehit eder. İngilizler bizi korur.
YAŞASIN KRALİYET YAŞASIN HANEDAN VAR OL ELIZABETH